ВР рекомендують змінити 2 кодекси через закон про електронні довірчі послуги

Фото: засідання комітету (rada.gov.ua)

Законопроекти рекомендують прийняти за основу

Комітет з питань інформатизації та зв'язку рекомендує підтримати у першому читанні зміни до Податкового та Митного кодексів у зв’язку з прийняттям закону "Про електронні довірчі послуги". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, на своєму засіданні 18 грудня комітет розглянув законопроект №8371 про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з прийняттям закону "Про електронні довірчі послуги".

"Депутати прийняли рішення рекомендувати Верховній раді прийняти його за основу у першому читанні. Під час обговорення зазначалося, що даний законопроект є суто технічним і розроблений для забезпечення використання нового понятійного апарату, запровадженого у зв’язку з прийняттям закону "Про електронні довірчі послуги", - сказано у повідомленні.

Крім того, нардепи підтримали і проект закону №8372 про внесення змін до Митного кодексу України у зв’язку з прийняттям закону "Про електронні довірчі послуги". Так, комітет рекомендував головному комітету з питань податкової і митної політики рекомендувати Раді прийняти даний закон за основу, доопрацювавши його з урахуванням положень чинного закону "Про єдиний митний тариф", і викласти його при підготовці до другого читання у новій редакції.

Нагадаємо, у травні Кабмін вніс у парламент законопроекти про зміни в один закон і два кодекси у зв'язку з прийняттям закону "Про електронні довірчих послуги".

У листопаді 2017 року президент України Петро Порошенко підписав закон "Про електронні довірчих послуги". Він спрямований на реформування національної нормативної бази в сфері електронного цифрового підпису шляхом імплементації законодавства Європейського союзу, розвиток єдиного простору довіри на основі системи електронних довірчих послуг.