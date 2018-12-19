ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

ВР рекомендують змінити 2 кодекси через закон про електронні довірчі послуги

Новини » Політика    19.12.2018 - 13:33
ВР рекомендують змінити 2 кодекси через закон про електронні довірчі послуги
Фото: засідання комітету (rada.gov.ua)

Законопроекти рекомендують прийняти за основу

Комітет з питань інформатизації та зв'язку рекомендує підтримати у першому читанні зміни до Податкового та Митного кодексів у зв’язку з прийняттям закону "Про електронні довірчі послуги". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, на своєму засіданні 18 грудня комітет розглянув законопроект №8371 про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з прийняттям закону "Про електронні довірчі послуги".

"Депутати прийняли рішення рекомендувати Верховній раді прийняти його за основу у першому читанні. Під час обговорення зазначалося, що даний законопроект є суто технічним і розроблений для забезпечення використання нового понятійного апарату, запровадженого у зв’язку з прийняттям закону "Про електронні довірчі послуги", - сказано у повідомленні.

Крім того, нардепи підтримали і проект закону №8372 про внесення змін до Митного кодексу України у зв’язку з прийняттям закону "Про електронні довірчі послуги". Так, комітет рекомендував головному комітету з питань податкової і митної політики рекомендувати Раді прийняти даний закон за основу, доопрацювавши його з урахуванням положень чинного закону "Про єдиний митний тариф", і викласти його при підготовці до другого читання у новій редакції.

Нагадаємо, у травні Кабмін вніс у парламент законопроекти про зміни в один закон і два кодекси у зв'язку з прийняттям закону "Про електронні довірчих послуги".

У листопаді 2017 року президент України Петро Порошенко підписав закон "Про електронні довірчих послуги". Він спрямований на реформування національної нормативної бази в сфері електронного цифрового підпису шляхом імплементації законодавства Європейського союзу, розвиток єдиного простору довіри на основі системи електронних довірчих послуг.

Рада розблокувала підписання закону про трирічне бюджетне планування Комітет рекомендує Раді продовжити мораторій на продаж землі
Новини України Налоговый кодексТаможенный кодексВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся