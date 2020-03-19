ВР рекомендовали отклонить закон по застройке земель природно-заповедного фонда

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту отклонить законопроект №3022 "О моратории на застройку и изменение целевого назначения земель природно-заповедного фонда, другого природоохранного назначения, а также земель оздоровительного и рекреационного назначения в городе Одесса". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, члены комитета рассмотрели проект на своем заседании 18 марта.

Документом предлагается установление моратория на 3 года на строительство и изменение целевого назначения земель природно-заповедного фонда, другого природоохранного назначения, а также земель оздоровительного и рекреационного назначения в городе Одесса. Также предусматривается запрет на вырубку многолетних насаждений, разрушение объектов природно-заветного фонда и объектов стационарной рекреации, контроль за соблюдением моратория предлагается закрепить за органами местного самоуправления, исполнительной власти и органами центральной власти.

"Подкомитет получил несколько писем от Министерства энергетики и защиты окружающей среды, Государственной службы по вопросам геодезии и картографии и кадастра и юридическое заключение Главного юридического управления Верховной рады, в которых высказаны замечания по поводу дублирования предложений законопроекта отдельных положений действующего законодательства, возможного нарушения прав собственности и т.д.", - говорится в сообщении.

Так, члены комитета 16 голосами поддержали предложение рекомендовать ВР по результатам рассмотрения отклонить этот законопроект.

Напомним, в Украине появился электронный реестр для получения разрешений на вырубку и заготовку древесины.

Как писало РБК-Украина, в начале этого года анонсировалось, что в ближайшее время в Украине пройдет тотальный аудит предприятий, занимающихся вырубкой леса.