Кабмин объявил тотальный аудит лесхозов

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Аудит проведут в нескольких регионах

В ближайшее время в Украине пройдет тотальный аудит предприятий, которые занимаются вырубкой леса. Об этом на брифинге по результатам совещания с представителями территориальных органов Государственного агентства лесных ресурсов заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, для проверок определили приоритетные области - Ровненская, Волынская, Черниговская, Сумская, Закарпатская и район Карпат.

"В этих областях будет проведен тотальный аудит предприятий, которые занимаются вырубкой лесов, вне зависимости от формы собственности", - заявил Гочарук.

Напомним, ранее парламентский комитет рекомендовал Верховной раде принять законопроект о внесении изменений в Лесной кодекс по поводу проведения национальной инвентаризации лесов.

До этого в ноябре вступил в силу закон о запрете вырубки леса на склонах Карпат. Новый закон предусматривает установление запрета на проведение вырубок в национальных природных парках, заказниках и продление запрета на сплошные рубки главного пользования в елово-буковых лесов на крутых склонах Карпатского региона.