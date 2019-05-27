ВР рассмотрит закон об импичменте президента на этой неделе

Верховная рада Украины рассмотрит законопроект об импичменте президента на этой неделе, на принятии которого неоднократно настаивал на тот момент кандидат в президенты Владимир Зеленский в ходе избирательной кампании на выборах 2019. Об этом заявил глава Верховной рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина

"Следующее, у нас был план рассмотреть закон об импичменте. Во время избирательной кампании на этом неоднократно настаивал еще кандидат в президенты Владимир Зеленский. Вы сделали замечание, что было неправильно его рассматривать между первым и вторым туром. Мы дождались второго тура. Но парламент не может ждать бесконечно, мы должны принимать решения. Поэтому я уверен, что в ближайший период мы должны рассмотреть законопроект о ВСК", - заявил глава Рады.

Парубий отметил, что у Владимира Зеленского есть три дня для внесения президентского законопроекта.

"Я только напомню уважаемым коллегам, что мы рассматриваем не отдельный закон об импичменте. Мы рассматриваем закон о временных следственных комиссиях. Поскольку это также следственная комиссия должна делать, предусмотрена также позиция и об импичменте. И уже в среду комитет перейдет к его рассмотрению. Я хочу отметить, что у президента есть еще три дня. Мы даем три дня на то, чтобы была внесена его версия. Если его версия внесена не будет, мы начнем рассмотрение во втором чтении депутатского законопроекта", - добавил он.

Как писало РБК-Украина ранее, в центре Ровно на майдане Независимости состоялся митинг с требованием импичмента президента Владимира Зеленского, во время которого полиция задержала двоих людей. В частности, двое местных жителей - 20-летний парень и 16-летняя девушка - проводили несанкционированный митинг. В руках они держали плакаты с надписями "Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски".

Напомним, 22 мая на официальном сайте президента появилась петиция за отставку Зеленского, которая за менее чем за сутки набрала необходимые 25 тыс. подписей для дальнейшего рассмотрения.

Отметим, глава АП Андрей Богдан 23 мая заявил, что зарегистрированная на сайте президента Украины петиции об отставке Зеленского была расценена в Администрации президента как шутка.