В ВР рассматривают несколько вариантов места проведения внеочередного заседания

В парламенте рассматривается вариант проведения внеочередного заседания не в здании Верховной рады. Об этом заявил председатель ВР Дмитрий Разумков по итогам совещания председателей фракций и правительства 26 марта, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, есть несколько вариантов места проведения заседания.

"У нас есть несколько вариантов. Мы их уже проговаривали с главами депутатских фракций и групп. Это возможно будет и зал Верховной рады, но мы обеспечиваем народных депутатов средствами личной защиты", - заявил Разумков.

Кроме того, председатель ВР ответил на вопрос, возможно ли, что внеочередное пройдет на улице или на стадионе.

"Возможно, это будет происходить и в других условиях, в том числе и в тех, о которых вы говорите. Но посмотрим. Мы разрабатываем несколько вариантов развития событий. Но я думаю, что это не помешает проведению внеочередного заседания", - заявил Разумков.

Напомним, глава парламента заявил, что рабочие группы в ВР будут пытаться подготовить законопроекты для рассмотрения на внеочередном заседании до 28 марта, однако называть точную дату заседания еще рано.

Как писало РБК-Украина, перед внеочередным заседанием Верховной рады планируется провести заседание согласительного совета, на котором будет окончательно утверждена повестка дня.

Так, глава Кабмина Денис Шмыгаль на совещании с председателями фракций представил предложения по поводу урезания расходов государственного бюджета.