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В Раде проходит совещание с участием глав фракций и Кабмина

Новости » Политика     26.03.2020 - 10:28
В Раде проходит совещание с участием глав фракций и Кабмина
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

На заседании присутствует премьер-министр

В Верховной раде продолжается совещание с участием председателей парламентских фракций. Об этом РБК-Украина сообщил источник в парламенте.

Так, на встрече присутствуют председатель Верховной рады, главы фракций и глава правительства Денис Шмыгаль.

"На совещании обсуждают повестку дня внеочередного заседания", - сообщил источник.

Напомним, ранее анонсировалось, что Рада должна в четверг, 26 марта, собраться на внеочередное заседание. Планировалось, что нардепы рассмотрят "антикоронавирусный" пакет законопроектов для поддержки экономики и социальной защиты населения. Речь идет о материальной поддержке незащищенных социальных групп. Экономический блок, в том числе, будет касаться изменений в налоговое законодательство.

Подчеркивалось, что заседание парламента будет проходить в обычном режиме в здании Верховной рады. Однако депутатов попросят принять дополнительные меры предосторожности. На заседании они должны присутствовать в респираторах, защитных очках и перчатках.

Как писало РБК-Украина позже, это заседание перенесли на субботу, 28 марта. Источник агентства в парламенте отмечал, что такое решение приняли, поскольку не успели подготовить весь пакет законов.

Также сообщалось, что в пятницу планируется заседание фракции "Слуга народа", на котором планировали обсудить вопросы повестки дня.

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