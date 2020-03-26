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Перед внеочередным заседанием в парламенте проведут согласительный совет

Новости » Коронавирус     26.03.2020 - 11:26
Перед внеочередным заседанием в парламенте проведут согласительный совет
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В ВР отметили, что перед внеочередным заседанием должны быть наработаны еще несколько законопроектов

Перед внеочередным заседанием Верховной рады планируется провести заседание согласительного совета, на котором будет окончательно утверждена повестка дня. Об этом заявила первый заместитель главы комитета ВР по вопросам цифровой трансформации Кира Рудик по итогам совещания глав фракций и правительства 26 марта, передает корреспондент РБК-Украина.

Она отметила, что сначала должны быть наработаны еще несколько законов, которые рассмотрят на внеочередном заседании.

"Сначала наработается несколько законопроектов, которые именно будут рассматриваться на внеочередном заседании. А затем состоится согласительный совет, на котором будет утверждено, за что именно мы будем голосовать на внеочередном заседании", - заявила Рудык.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании с председателями фракций представил предложения по сокращению расходов государственного бюджета в связи с карантином, объявленным из пандемии коронавируса.

Как писало РБК-Украина, внеочередное заседание ВР, на котором нардепы должны были рассмотреть "антикоронавирусный" пакет законов, должно было состояться в четверг, 26 марта. Однако впоследствии источник нашего агентства отмечал, что заседание скорее всего перенесут на субботу, 28 марта.

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Новости Украины Верховная Радавнеочередное заседаниеКоронавирус
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