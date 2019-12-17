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Разумков назвал приоритетным принятие закона о выборах

Новости » Политика     17.12.2019 - 21:10
Разумков назвал приоритетным принятие закона о выборах
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Это станет еще одним шагом к выполнению договоренностей "нормандской четверки"

Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что после нормандского саммита важным шагом со стороны парламента станет принятие закона о выборах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной рады.

Соответствующее заявление Разумков сделал во время встречи с президентом ПА ОБСЕ Георгием Церетели.

Он проинформировал Церетели относительно быстрой реакции со стороны ВР в законодательной части выполнения договоренностей нормандского формата. В частности, своим решением Верховная рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса.

Еще одним важным шагом со стороны парламента, по убеждению Разумкова, должно стать принятие закона о выборах, который будет действовать на всей без исключения территории Украины, и возвращение оккупированных территорий под контроль Украины.

"Принципиальным вопросом является то, что выборы могут состояться исключительно по украинскому законодательству", - отметил он.

Ранее Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной раде принять Избирательный кодекс с предложениями президента Владимира Зеленского.

РБК-Украина писало, что представитель президента в ВР Руслан Стефанчук заявил, что парламент рассмотрит Избирательный кодекс на этой пленарной неделе.

Рада может изменить график работы в январе, - Разумков Разумков рассказал о судьбе закона об особом статусе ОРДЛО после нормандской встречи
Новости Украины закон о выборахДмитрий Разумков
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