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У ВР розповіли про вплив закону про децентралізацію на проведення місцевих виборів

Новини » Політика     13.01.2020 - 14:09
У ВР розповіли про вплив закону про децентралізацію на проведення місцевих виборів
Фото: Олександр Корнієнко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Місцеві вибори мають відбутись 25 жовтня 2020 року

Якщо Верховна рада не встигне вчасно прийняти закон про децентралізацію влади, це не вплине на строки проведення місцевих виборів. Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, місцеві вибори мають відбутись 25 жовтня 2020 року.

"Якщо до жовтня ми не встигнемо, то звичайно вибори будуть проводитися у тому адміністративно-територіальному устрою, в якому вони є. Або спробуємо законами щось допомогти нашому народу, щоб обирались не 100 тисяч депутатів, а 50. Ні (не планується переносити, - ред.). Вибори по Конституції, у ній написано, що вибори відбудуться в останню неділю жовтня, останнього року повноважень. Це здається 25 жовтня 2020 року, наскільки я розумію", - заявив Корнієнко.

Депутат також не виключив, що закон про децентралізацію можуть не ухвалити в цілому до жовтня і не встигнути підготуватись до проведення місцевих виборів по новому законодавству.

"Нам би хотілось, щоб ми встигли все… В цілому ми зможемо його ухвалити тільки на наступній сесії після того, як проголосуємо перше читання... Тому говорити про строки важко. Можливо, ми встигнемо і на цьому тижні, якщо Конституційний суд швидко його поверне", - сказав нардеп.

Нагадаємо, голова Верховної ради України Дмитро Разумков заявив, що після нормандського саміту важливим кроком з боку парламенту стане прийняття закону про вибори.

Як писало РБК-Україна, ВР розгляне зміни до Конституції у частині децентралізації на цьому тижні. Так, Рада повинна розглянути направлення відповідного законопроекту №2098 на розгляд до Конституційного суду.

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Новини України децентралізаціяВерховна РадаМісцеві вибори
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