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ВР провалила закон о требованиях к материалам, контактирующим с продуктами

Новости » Политика    17.01.2019 - 13:23
ВР провалила закон о требованиях к материалам, контактирующим с продуктами
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Парубий объявил данный законопроект отклоненным

Верховная рада Украины провалила законопроект №4611 "О требованиях к предметам и материалам, контактирующим с пищевыми продуктами". Об этом объявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, документ не нашел поддержки в сессионном зале. Принятие его за основу и направление в комитет на повторное первое чтение поддержали менее 200 парламентариев при 226 минимально необходимых.

"К сожалению, проект закона №4611 я объявляю отклоненным", - отметил Парубий.

Проект предлагал определить правовые и организационные основы обращения предметов и материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами для сохранения здоровья потребителей и защиты их интересов, а также адаптировать законодательство Украины в сфере безопасности пищевых продуктов к европейскому.

"Реализация положений проекта закона будет способствовать повышению уровня защиты здоровья и интересов потребителей, обеспечит прозрачные условия ведения хозяйственной деятельности в сфере производства, поставки, обращения и реализации пищевых продуктов и предметов и материалов, контактирующих с ними", - отмечалось в пояснительной записке.

Напомним, ранее парламент одобрил закон о прямой закупке услуг оборонного назначения.

Кроме того, сегодня Рада приняла закон о переходе церковных общин в Православную церковь Украины.

 

Рада одобрила новую редакцию закона о социальных услугах
Темы: Заседание Рады
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