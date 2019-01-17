Парламент одобрил закон о прямой закупке услуг оборонного назначения

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законопроект поддержали 236 нардепа

Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №9122 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления закупки продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту". За закон проголосовали 236 парламентариев, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, законом предусматривается предоставить возможность госзаказчикам государственного оборонного заказа непосредственно осуществлять закупку продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту, чтобы оптимизировать этот процесс и ускорить процесс закупок по импорту в случае такой необходимости, а также сэкономить средства за счет отсутствия платы за посреднические услуги.

Законом усовершенствуется правовое регулирование вопросов, связанных с офсетными договорам.

Добавим также, в комитете ВР по вопросам нацбезопасности отмечали, что законом предусматриваются прямые поставки вооружения и техники Министерству обороны без посредничества государственного концерна "Укроборонпром".

Напомним, 20 декабря 2018 года нардепы приняли за основу в первом чтении законопроект №9122 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления закупки продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту". За документ проголосовали 234 нардепа.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет парламента по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал Верховной раде включить в повестку дня и принять проект закона №9122 о закупке услуг оборонного назначения.

Подчеркнем также, ранее спикер ВР Андрей Парубий заявил, что закон о закупке услуг оборонного назначения предоставил США возможность передать техническую помощь для Вооруженных сил Украины. Глава Рады отметил, что проект закона об осуществлении закупок, продукции, услуг оборонного назначения по импорту является важным законопроектом для сотрудничества с Штатами.