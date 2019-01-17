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ВР провалила закон про вимоги до матеріалів, що контактують з продуктами

Новини » Політика    17.01.2019 - 13:23
ВР провалила закон про вимоги до матеріалів, що контактують з продуктами
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Парубій оголосив даний законопроект відхиленим

Верховна рада України провалила законопроект №4611 "Про вимоги до предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами". Про це оголосив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, документ не знайшов підтримки у сесійній залі. Прийняття його за основу і спрямування до комітету на повторне перше читання підтримали менше 200 парламентаріїв при 226 мінімально необхідних.

"На жаль, проект закону №4611 я оголошую відхиленим", - зазначив Парубій.

Проект пропонував визначити правові та організаційні засади обігу предметів та матеріалів, призначених для контакту з харчовими продуктами для збереження здоров'я споживачів і захисту їх інтересів, а також адаптувати законодавство України у сфері безпеки харчових продуктів до європейського.

"Реалізація положень проекту закону сприятиме підвищенню рівня захисту здоров'я та інтересів споживачів, забезпечить прозорі умови ведення господарської діяльності у сфері виробництва, постачання, обігу та реалізації харчових продуктів і предметів та матеріалів, що контактують з ними", - наголошувалося в пояснювальній записці.

Нагадаємо, раніше парламент схвалив закон про пряму закупівлю послуг оборонного призначення.

Крім того, сьогодні Рада прийняла закон про перехід церковних громад до Православної церкви України.

 

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Теми: Засідання Ради
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