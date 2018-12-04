ВР провалила закон о штрафах для бизнеса за нетрудоустройство инвалидов

Фото: парламент (РБК-Украина)

За основу документ поддержал лишь 121 нардеп

Нардепы провалили в первом чтении законопроект №4598 "О внесении изменений в статьи 19 и 20 закона "Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине" относительно административно-хозяйственных санкций". Документом предлагались штрафы для бизнеса за нетрудоустройство лиц с инвалидностью, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, за основу документ поддержал 121 нардеп, за отправку закона на доработку в комитет проголосовал также 121 парламентарий, а возврат документа субъекту законодательной инициативы поддержали 129 депутатов ВР при 226 минимально необходимых.

"Законопроект №4598 отклонен", - прокомментировал спикер Верховной рады Андрей Парубий.

Документом предлагалось восстановление утраченной государственной функции контроля за расчетом и уплатой работодателями сумм административно-хозяйственных санкций и пени за невыполнение норматива рабочих мест, предназначенных для трудоустройства лиц с инвалидностью.

В соответсвии с документом, предлагалось возложить на Государственную службу Украины по вопросам труда функции контроля за расчетом и уплатой административно-хозяйственных санкций и пени в отделения Фонда социальной защиты инвалидов за невыполнение норматива рабочих мест для трудоустройства инвалидов.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада сегодня, 4 декабря, приняла за основу закон для доступа лиц с инвалидностью к ЖК объектам.

Кроме того, как писало РБК-Украина, Рада планирует отнести лиц в инвалидных колясках к участникам дорожного движения.