ВР провалила закон про штрафи для бізнесу за непрацевлаштування осіб з інвалідністю

Фото: парламент (РБК-Україна)

За основу документ підтримав лише 121 нардеп

Нардепи провалили у першому читанні законопроект №4598 "Про внесення змін до статей 19 і 20 закону "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" щодо адміністративно-господарських санкцій". Документом пропонувалися штрафи для бізнесу за непрацевлаштування осіб з інвалідністю, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, за основу документ підтримав 121 нардеп, за направлення закону на доопрацювання у комітет проголосував також 121 парламентар, а повернення документу суб'єкту законодавчої ініціативи підтримали 129 депутатів ВР при 226 мінімально необхідних.

"Законопроект №4598 відхилено", - прокоментував спікер Верховної ради Андрій Парубій.

Документом пропонувалося відновлення втраченої державної функції контролю за розрахунком і сплатою роботодавцями сум адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування осіб з інвалідністю.

Відповідну до документу, пропонувалося покласти на Державну службу України з питань праці функції контролю за розрахунком і сплатою адміністративно-господарських санкцій та пені до відділень Фонду соціального захисту інвалідів за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада сьогодні, 4 грудня, прийняла за основу закон для доступу осіб з інвалідністю до ЖК об'єктів.

Крім того, як писало РБК-Україна, Рада планує віднести осіб в інвалідних візках до учасників дорожнього руху.