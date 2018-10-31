ВР может принять закон об онлайн-регистрации места проживания до 2019 года, - нардеп

Фото: Сергей Березенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

В случае принятия закона новая система регистрации места проживания в Украине заработает уже летом 2019 года

Верховная рада может принять законопроект, которым предлагается ввести онлайн-регистрацию места проживания в Украине, до конца 2018 года. Об этом, отвечая на вопрос РБК-Украина, сообщил заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко.

Парламентарий отметил, что фракция будет предлагать проект закона председателю ВР Андрею Парубию для включения.

"Законопроект №9218 мы будем предлагать завтра (1 ноября, - ред.) на предварительном заседании с главой Верховной рады Андреем Парубием по согласованию вопросов, которые будут выноситься на согласительный совет в понедельник. Фракция БПП будет настаивать на включении в повестку дня", - сообщил Березенко.

По его словам, законопроект должен получить поддержку председателя Верховной рады.

"Мы получим поддержку председателя ВР, и уже во вторник в первом блоке вопросов - включение в повестку дня - мы сможем рассмотреть указанную инициативу. После этого законопроект направляется в комитет. После прохождения комитета мы получим первое чтение", - добавил Березенко.

Нардеп также отмечает, что новая система регистрации места проживания в Украине заработает уже летом 2019 года.

"У меня есть оптимистичная надежда, что мы сможем в случае упорной работы провести этот закон до конца года. Инициатива по регистрации детей по законодательству как раз вступит в силу через 6 месяцев после официального подписания и опубликования законопроекта. Считайте, что в начале лета, условно в июле 2019 года, эта система уже заработает", - добавил он.

Напомним, законопроект № 9218 "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине" был внесен в парламент 18 октября. Документом предлагается декларативный принцип регистрации места жительства.

Как писало РБК-Украина ранее, Офис реформы админуслуг при Министерстве экономического развития и торговли (МЭРТ) разработало законопроект "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине", которым предлагалось введение проверок фактов проживания граждан в местах их регистрации. Согласно проекту, предлагалось разрешить органам регистрации проводить проверки фактов проживания граждан в местах, в которых они официально зарегистрированы.