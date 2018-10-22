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Раде предлагают ввести декларативный принцип прописки граждан

Новости » Общество    22.10.2018 - 15:08
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Планируется, что подтверждать свое проживание будут не все граждане, а лишь незначительная доля

В Верховной раде Украины зарегистрирован проект закона №9218 о свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине, которым предлагается ввести декларативный принцип регистрации места жительства лица. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте Рады.

Соответствующий документ был внесен в парламент 18 октября 2018 года.

Так, для регистрации или снятия с регистрации будет подаваться только заявление-декларация; не нужны никакие документы и согласования; внесение отметок в паспорт о месте проживания будет не обязательным и будет осуществляться только по желанию лица; граждане будут подтверждать место проживания только в случаях, определенных законом, а не как сейчас - каждый человек во время регистрации.

Планируется, что декларацию можно будет подать, посетив любой орган регистрации или ЦНАП (не только по месту жительства как сейчас), а также через Интернет или по почте.

Реестры территориальных общин будут функционировать в электронном виде и обмениваться информацией между собой и с государственными реестрами (например, с Единым государственным демографическим реестром) в автоматическом режиме.

Предлагается предусмотреть, что подтверждать свое проживание будут не все граждане, как это делается сейчас при регистрации, а лишь незначительная часть (примерно 0,32% зарегистрированных). Лицо, подтверждающее проживание, сможет подать документальные данные лично, в электронном виде или по почте или указать предприятия, организации и учреждения, где органы регистрации самостоятельно спросят необходимую информацию. Кроме того, лицу предоставляется возможность, при условии если оно этого само желает и само инициирует, предоставить данные по месту их нахождения. Указанный способ обеспечит права тех лиц, которые фактически проживают в жилье, но не могут подтвердить указанный факт документами.

Орган регистрации может обратиться к лицу для подтверждения факта его проживания исключительно в случаях, определенных законом.

При этом планируется, что за представление недостоверных сведений при регистрации лицо может быть привлечено к административной ответственности (штраф в размере 850-1700 грн, повторно - 1700-3400 грн) вместе с тем, ответственность не наступает за проживание в другом месте, а не в зарегистрированном.

Также, исключается регистрация места жительства по несуществующему адресу, поскольку перечень адресов жилья будет предлагаться субъекту обращения при заполнении электронной формы заявления.

Защита прав собственников жилья

В документе определяется, что отсутствуют какие-либо негативные последствия для собственников жилья в случае фиктивной регистрации в их жилье, так же как нет никакой возможности путем фиктивной регистрации причинить вред владельцу жилья.

Законодательно устанавливается, что факт регистрации не является основанием приобретения лицом или лишения его каких-либо прав на жилье и другое имущество, находящееся по адресу зарегистрированного или снятого с регистрации места жительства.

С целью предупреждения принятия незаконных решений, в том числе судебных, устанавливается, что в случае возникновения спора (например, наличие несогласия собственника жилья) ни одно решение не может основываться на одном лишь факте регистрации, снятия с регистрации места жительства. Например, для правоохранительных органов, исполнительной службы и т.д., только сам факт регистрации лица в жилье без наличия других доказательств его обитания в этом жилье не является основанием проведения соответствующих процессуальных действий (обыска, ареста имущества), если владелец жилья или другие лица, проживающие в указанном жилье, отрицают факт проживания такого лица.

Напомним, в Министерстве экономического развития и торговли уточнили ряд положений Офиса реформы административных услуг "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине".

Подчеркивалось, что проект не предусматривает штрафы за проживание не по месту регистрации, однако документом устанавливается штраф в размере 1700 грн за предоставление ложных сведений с целью регистрации места жительства (то есть, при желании зарегистрироваться там, где лицо фактически не проживает).

Как писало РБК-Украина ранее, Офис реформы админуслуг при Министерстве экономического развития и торговли (МЭРТ) разработало законопроект "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине", которым предусматривается введение проверок фактов проживания граждан в местах их регистрации. Согласно проекту, предлагается разрешить органам регистрации проводить проверки фактов проживания граждан в местах, в которых они официально зарегистрированы.

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