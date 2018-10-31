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ВР може ухвалити закон про онлайн-реєстрацію місця проживання до 2019 року, - нардеп

Новини » Політика    31.10.2018 - 13:56
Фото: Сергій Березенко (РБК-Україна, Віталій Носач)
Фото: Сергій Березенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

У разі прийняття закону нова система реєстрації місця проживання в Україні запрацює вже влітку 2019 року

Верховна рада може прийняти законопроект, яким пропонується ввести онлайн-реєстрацію місця проживання в Україні, до кінця 2018 року. Про це, відповідаючи на питання РБК-Україна, повідомив заступник глави фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Березенко.

Парламентар зазначив, що фракція буде пропонувати проект закону голові ВР Андрію Парубію для включення.

"Законопроект №9218 ми будемо пропонувати завтра (1 листопада, - ред.) на попередньому засіданні з головою Верховної ради Андрієм Парубієм  щодо погодження питань, які будуть виноситись на погоджувальну раду у понеділок. Фракція БПП буде наполягати на включенні у порядок денний", - повідомив Березенко.

За його словами, законопроект має отримати підтримку голови Верховної ради.

"Ми отримаємо підтримку голови ВР, і вже у вівторок в першому блоці питань - включення у порядок денний - ми зможемо розглянути зазначену ініціативу. Після цього законопроект направляється до комітету. Після проходження комітету ми матимемо перше читання", - додав Березенко.

Нардеп також наголошує, що нова система реєстрації місця проживання в Україні запрацює вже влітку 2019 року.

"Я маю оптимістичне сподівання, що ми зможемо в разі наполегливої роботи провести цей закон до кінця року. Ініціатива по реєстрації дітей за законодавством якраз набуде чинності через 6 місяців після офіційного підписання та опублікування законопроекту. Рахуйте, що на початку літа, умовно в липні 2019 року, ця система вже запрацює", - додав він.

Нагадаємо, законопроект № 9218 "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" було внесено до парламенту 18 жовтня. Документом пропонується декларативний принцип реєстрації місця проживання.

Як писало РБК-Україна раніше, Офіс реформи адмінпослуг при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) розробило законопроект "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", яким пропонувалося введення перевірок фактів проживання громадян у місцях їх реєстрації. Згідно з проектом, пропонувалося дозволити органам реєстрації проводити перевірки фактів проживання громадян у місцях, у яких вони офіційно зареєстровані.

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