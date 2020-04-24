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ВР прийняла закон для посилення держрегулювання використання ядерної енергії за основу

Новини » Політика     24.04.2020 - 13:51
ВР прийняла закон для посилення держрегулювання використання ядерної енергії за основу
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Даним проектом пропонується змінити закон про ліцензування видів господарської діяльності

Верховна рада України підтримала за основу законопроект №2372 "Про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії", передає кореспондент РБК-Україна.

Проект підтримали 295 нардепів.

Документ спрямований на уникнення послаблення державного регулювання безпеки використання ядерної енергії відповідно до мети такого регулювання - забезпечення ядерної та радіаційної безпеки в країні.

Законопроектом вносяться зміни до ЗУ "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" і закону "Про ліцензування видів господарської діяльності" щодо непоширення дії зазначених законів на нагляд за дотриманням вимог безпеки використання ядерної енергії та ліцензування діяльності у сфері використання ядерної енергії.

Також на сьогоднішньому позачерговому засіданні Верховна рада розблокувала підписання законопроекту №2653 "Про внесення змін до закону "Про місцеве самоврядування в Україні", яким Кабмін уповноважили визначати адмінцентри територіальних громад.

Раніше був опублікований порядок денний позачергового засідання парламенту. У ньому були вказані законопроекти про скасування закону про регламент, зміни у закон щодо безпеки використання ядерної енергії.

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