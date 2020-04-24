Рада сегодня соберется на внеочередное заседание: что рассмотрят нардепы

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В частности, нардепы рассмотрят отмену закона о регламенте

Сегодня на внеочередном заседании Рады рассмотрят отмену закона о регламенте и проголосуют за изменения в закон по безопасности использования ядерной энергии. Об этом говорится в повестке дня парламента.

В повестке дня также отмена закона о местном самоуправлении.

Вместе с тем, нардепы проголосуют за внесение в повестку дня изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно штрафных баллов, законопроект о фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.

Также Рада примет решение о включении в повестку дня и принятия решения по сокращению сроков на внесение альтернативных законопроектов в некоторые законы Украины (относительно урегулирования кризиса неплатежей на рынке электроэнергии и вопросы сертификации оператора системы передачи).

Напомним, ранее заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук отметила, что закон о банках, необходимый для кредитования МВФ, парламент сможет поддержать во втором чтении не раньше мая. Для голосования необходимо, чтобы вступил в силу закон об изменениях в регламент Верховной рады.

РБК-Украина писало, что 21 апреля комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики начал рассмотрение законопроекта о банках во втором чтении.