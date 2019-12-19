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ВР приняла закон президента о присоединении Украины к Европейскому фонду "Eurimages"

Новости » Политика     19.12.2019 - 19:30
ВР приняла закон президента о присоединении Украины к Европейскому фонду "Eurimages"
Фото: Верховная рада Украина (РБК-Украина)

После присоединения к Фонду Украина ежегодно должна платить взнос

Парламент принял за основу и в целом законопроект авторства главы государства Владимира Зеленского №0013 "О присоединении Украины к Европейскому фонду поддержки совместного производства и распространения художественных кинематографических и аудиовизуальных произведений ("Eurimages"), передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 326 нардепов.

В пояснительной записке указано, что принятие закона позволит завершить длительный процесс присоединения Украины к Фонду.

"Расчет возможного вклада Украины в Фонд за полный 2019 год... составляет 128 300 евро... уплату ежегодного взноса предусматривается осуществлять за счет средств государственного бюджета по КПКРК "Государственная поддержка кинематографии", - отмечается в пояснительной.

Напомним, ранее комитет Верховной рады по интеграции Украины с Европейским союзом рекомендовал парламенту одобрить законопроект №0013 "О присоединении Украины к Европейскому фонду поддержки совместного производства и распространения художественных кинематографических и аудиовизуальных произведений ("Eurimages"). В пояснительной записке указано, что принятие закона президента позволит завершить длительный процесс присоединения Украины к Фонду.

Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект №0013 9 декабря.

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