ВР ухвалила закон президента про приєднання України до Європейського фонду "Eurimages"

Фото: Верховна рада Україна (РБК-Україна)

Після приєднання до Фонду Україна щорічно повинна платити внесок

Парламент прийняв за основу і в цілому законопроект авторства глави держави Володимира Зеленського №0013 "Про приєднання України до Європейського фонду підтримки спільного виробництва і розповсюдження художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів ("Eurimages"), передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 326 нардепів.

У пояснювальній записці зазначено, що прийняття закону дозволить завершити тривалий процес приєднання України до Фонду.

"Розрахунок можливого внеску України до Фонду за повний 2019 рік... становить 128 300 євро.. сплату щорічного внеску передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету за КПКВК "Державна підтримка кінематографії", - наголошується в записці.

Нагадаємо, раніше комітет Верховної ради з інтеграції України з Європейським союзом рекомендував парламенту схвалити законопроект №0013 "Про приєднання України до Європейського фонду підтримки спільного виробництва і розповсюдження художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів ("Eurimages"). У пояснювальній записці зазначено, що прийняття закону президента дозволить завершити тривалий процес приєднання України до Фонду.

Зеленський зареєстрував у парламенті законопроект №0013 9 грудня.