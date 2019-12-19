ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ВР ухвалила закон президента про приєднання України до Європейського фонду "Eurimages"

Новини » Політика     19.12.2019 - 19:30
ВР ухвалила закон президента про приєднання України до Європейського фонду "Eurimages"
Фото: Верховна рада Україна (РБК-Україна)

Після приєднання до Фонду Україна щорічно повинна платити внесок

Парламент прийняв за основу і в цілому законопроект авторства глави держави Володимира Зеленського №0013 "Про приєднання України до Європейського фонду підтримки спільного виробництва і розповсюдження художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів ("Eurimages"), передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 326 нардепів.

У пояснювальній записці зазначено, що прийняття закону дозволить завершити тривалий процес приєднання України до Фонду.

"Розрахунок можливого внеску України до Фонду за повний 2019 рік... становить 128 300 євро.. сплату щорічного внеску передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету за КПКВК "Державна підтримка кінематографії", - наголошується в записці.

Нагадаємо, раніше комітет Верховної ради з інтеграції України з Європейським союзом рекомендував парламенту схвалити законопроект №0013 "Про приєднання України до Європейського фонду підтримки спільного виробництва і розповсюдження художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів ("Eurimages"). У пояснювальній записці зазначено, що прийняття закону президента дозволить завершити тривалий процес приєднання України до Фонду.

Зеленський зареєстрував у парламенті законопроект №0013 9 грудня.

Рада планує запровадити нові військові звання Рада схвалила введення реєстру педофілів
Новини України Верховна РадаЗакон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся