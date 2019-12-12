ВР приняла закон относительно оформления документов лицам, которые проживают в зоне АТО/ООС

Фото: Верховная рада Украина (РБК-Украина)

Проект во втором чтении поддержали 348 депутатов

Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №0933 "О внесении изменения в закон "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции" (относительно особенностей оформления документов, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины)", передает корреспондент РБК-Украина.

За проект проголосовали 348 парламентариев.

Так, согласно закону, оформление документов, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины, гражданам, которые проживают в зоне проведения АТО/ООС, осуществляется центральным органом исполнительной власти, реализующим дерполітику в сфере миграции (иммиграции и эмиграции), по месту обращения лица или его законного представителя в тех уполномоченных органов, которые осуществляют свои полномочия на территории области, в которой проводится АТО/ООС

"Оформление документов, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины, гражданам, которые переселились из зоны проведения антитеррористической операции/операции Объединенных сил (ООС). Во время ее проведения, осуществляется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере миграции (иммиграции и эмиграции), по фактическому месту проживания, пребывания", - указано в тексте документа.

Кроме того, предполагается, что для внесения сведений о месте жительства документы, подтверждающие гражданство Украины и удостоверяющие личность, гражданам, которые проживают в зоне проведения АТО/ООС или переселились из нее во время ее проведения, может использоваться информация из Государственного реестра избирателей.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что законопроект о пенсиях жителям оккупированного Донбасса не предусматривает выплаты в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Также сообщалось, что 12 декабря Рада продлила закон об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года. За проголосовали 320 парламентариев.