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ВР прийняла закон щодо оформлення документів особам, які проживають в зоні АТО/ОНС

Новини » Політика     12.12.2019 - 13:38
ВР прийняла закон щодо оформлення документів особам, які проживають в зоні АТО/ОНС
Фото: Верховна рада Україна (РБК-Україна)

Проект у другому читанні підтримали 348 депутатів

Верховна рада України підтримала у другому читанні законопроект №0933 "Про внесення зміни в закон "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" (щодо особливостей оформлення документів, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України)", передає кореспондент РБК-Україна.

За проект проголосували 348 парламентарів.

Так, згідно із законом, оформлення документів, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України, громадянам, які проживають в зоні проведення АТО/ООВ, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує дерполітику у сфері міграції (імміграції та еміграції), за місцем звернення особи або його законного представника в тих уповноважених органів, які здійснюють свої повноваження на території області, в якій проводиться АТО/ОНС

"Оформлення документів, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України, громадянам, які переселилися із зони проведення антитерористичної операції/операції Об'єднаних сил (ООС) Під час її проведення, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), за фактичним місцем проживання, перебування", - зазначено в тексті документа.

Крім того, передбачається, що для внесення відомостей про місце проживання документи, що підтверджують громадянство України та посвідчують особу, громадянам, які проживають в зоні проведення АТО/ООВ або переселилися з неї під час її проведення, може використовуватися інформація з Державного реєстру виборців.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що законопроект про пенсії жителям окупованого Донбасу не передбачає виплати в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Також повідомлялося, що 12 грудня Рада продовжила закон про особливий статус Донбасу до 31 грудня 2020 року. За проголосували 320 парламентарів.

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