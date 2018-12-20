ВР прийняла за основу законопроект для розвитку ринку "зеленої" енергетики

Фото: парламент (РБК-Україна, Віталій Носач)

Законом пропонується проводити аукціони з розподілу квоти держпідтримки проектам відновлюваної енергетики

Парламент підтримав за основу у першому читанні законопроект №8449-д "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії". За документ з другого разу проголосували 227 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, відповідно до пояснювальної записки, проект розроблено для створення конкурентних засад для надання підтримки проектам будівництва об’єктів відновлюваної енергетики та досягнення балансу інтересів суспільства та споживачів електричної енергії та інших учасників ринку. Очікується, що прийняття закону зменшить навантаження на ціну електричної енергії.

"Досягається мета наближення українського законодавства до законодавства ЄС щодо надання допомоги у сфері енергетики", - сказано у записці.

Документом пропонується визначити, що починаючи з 1 січня 2020 року отримання підтримки для суб’єктів господарювання, які реалізують у сфері ВДЕ проекти певної величини є можливим виключно за умови участі таких суб’єктів в аукціоні з розподілу квоти підтримки та їх перемоги.

Проектом закону пропонується, щоб перші аукціони проводилися у 2020 році для розподілу квоти 2020 року. При цьому Кабміну доручено забезпечити проведення у 2019 році пілотного аукціону.

Також планується передбачити, що розміри щорічних квот визначаються, виходячи з цільових показників розвитку відновлюваної енергетики, встановлених міжнародними зобов’язаннями України, Енергетичною стратегією України, та з урахуванням результатів оцінки оператором системи передачі відповідності (достатності) генеруючих потужностей та плану розвитку системи передачі. У щорічній квоті визначаються окремо частки для проектів СЕС, проектів ВЕС та проектів з інших видів ВДЕ.

Пропонується встановити, що Кабмін щороку до 1 грудня встановлює розмір щорічної квоти державної підтримки на наступні п'ять років поспіль.

Нагадаємо, у рамках розгляду законопроекту про захист дітей № 8295 народні депутати розглянули і відхилили поправку, яка стосується податкових пільг для зеленої енергетики.

РБК-Україна також писало, що Кабінет міністрів вважає, що загальний обсяг потенційних інвестицій в проекти відновлюваної енергетики України становить 12 млрд євро.