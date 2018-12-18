ВР приняла за основу закон о военной стандартизации в соответствии с требованиями НАТО

Фото: министр обороны Степан Полторак в Раде (РБК-Украина/Виталий Носач)

Минобороны получит право регулировать вопросы стандартизации, которая будет отвечать стандартам НАТО

Парламент во вторник, 18 декабря, поддержал за основу в первом чтении правительственный законопроект №8370 о внесении изменений в некоторые законы Украины о военных стандартах в соответствии со стандартами НАТО. За документ после нескольких неудачных попыток проголосовали 236 парламентариев, передает корреспондент РБК-Украина.

Законопроектом предлагается дополнить закон "Об обороне Украины" новыми терминами: "военная стандартизация", "военный стандарт", "стандарт" и "стандарт в сфере обороны государства-члена НАТО".

Документом предусматривается предоставить Министерству обороны Украины полномочия по обеспечению нормативно-правового регулирования в сфере военной стандартизации и определения органа военной стандартизации.

Также вносятся изменения в закон "О стандартизации" о распространении сферы его действия на военные стандарты.

В Кабмине подчеркивают, что необходимость принятия проекта закона №8370 связана с внешнеполитическим курсом Украины, который направлен на обретение членства в НАТО, поскольку странам-партнерам настоятельно рекомендуется применять политику НАТО по стандартизации.

Напомним, еще в октябре 2018 заместитель начальника управления сотрудничества с НАТО правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции секретариата Кабмина Сергей Вербицкий указал, что Украина не сможет достичь всех стандартов НАТО до 2020 года.

Отметим, президент Украины Петр Порошенко заявил недавно, что Верховная рада должна в феврале 2019 принять изменения к Конституции в части закрепление курса Украины на вступление в НАТО и ЕС.