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ВР прийняла за основу закон про військову стандартизацію відповідно до вимог НАТО

Новини » Політика    18.12.2018 - 11:57
ВР прийняла за основу закон про військову стандартизацію відповідно до вимог НАТО
Фото: міністр оборони Степан Полторак в Раді (РБК-Україна/Віталій Носач)

Міноборони отримає право врегульовувати питання щодо стандартизації, яка відповідатиме стандартам НАТО

Парламент у вівторок, 18 грудня підтримав за основу у першому читанні урядовий законопроект №8370 про внесення змін до деяких законів України щодо військових стандартів відповідно до стандартів НАТО. За документ після декількох невдалих спроб проголосували 236 парламентарів, передає кореспондент РБК-Україна.

Законопроектом пропонується доповнити закон "Про оборону України" новими термінами:"військова стандартизація", "військовий стандарт", "стандарт НАТО" та "стандарт у сфері оборони держави-члена НАТО".

Документом передбачається надати Міністерству оборони України повноваження щодо забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері військової стандартизації та визначення органу військової стандартизації.

Також вносяться зміни до закону "Про стандартизацію" стосовно не поширення сфери його дії на військові стандарти. 

У Кабміні підкреслюють, що необхідність прийняття проекту закону №8370 пов’язана із зовнішньополітичним курсом України, який спрямований на набуття членства в НАТО, оскільки країнам-партнерам наполегливо рекомендується застосовувати політику НАТО із стандартизації.

Нагадаємо, ще у жовтні 2018 заступник начальника управління співробітництва з НАТО урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату Кабміну Сергій Вербицький зазначив, що Україна не зможе досягти  всіх стандартів НАТО до 2020 року. 

Зазначимо, президент України Петро Порошенко заявив нещодавно, що Верховна рада має у лютому 2019 ухвалити зміни до Конституції в частині закріплення курсу України на вступ до НАТО та ЄС. 

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