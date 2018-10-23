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В Кабмине заявили о невозможности достичь всех стандартов НАТО до 2020

Новости » Политика    23.10.2018 - 14:58
Иллюстративное фото (flickr.com/nato)
Иллюстративное фото (flickr.com/nato)

Украина должна сосредоточиться на дальнейших реформах в военной сфере

Украина не сможет достичь всех стандартов НАТО до 2020 года. Об этом сообщил замначальника управления сотрудничества с НАТО правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции секретариата Кабмина Сергей Вербицкий, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, за год Украина успеет выполнить несколько критериев, которые приблизят к членству в НАТО.

"Как эксперт, который работает в этом направлении, хочу подтвердить. Действительно, мы не достигнем всех стандартов НАТО до 2020 года. Ведь этих стандартов только открытых около 1300, не считая закрытых стандартов", - отметил Вербицкий.

Он также добавил, что Украина должна стремиться к достижению стандартов в оборонной промышленности; оборонном, стратегическом, финансовом и ресурсном планировании; логистике и командовании.

"Даже по всем этим сферам не удастся к 2020 году достичь 100% выполнения. Однако, какие-то ключевые аспекты конечно удастся решить", - подчеркнул Вербицкий.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий заявлял, что Украина выполняет задачи по адаптации законодательства и ВСУ к стандартам НАТО.

В октябре в НАТО назвали промедление с реформой Службы безопасности Украины шагом к потере доверия.

 

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