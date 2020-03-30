ВР приняла за основу изменения в УПК о судебном контроле на время карантина

За документ проголосовали 275 парламентариев
Верховная рада Украины приняла за основу законопроект №3276 "О внесении изменения в раздел XI "Переходные положения" Уголовного процессуального кодекса Украины об особенностях судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве и рассмотрения отдельных вопросов во время судебного производства на период карантина, установленного Кабинетом министров Украины с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID 19)", передает корреспондент РБК-Украина.
За документ проголосовали 275 парламентариев.
Законопроектом предлагается временно, на период карантина, установленного Кабмином в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), установить особенности судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовных разбирательствах и рассмотрению отдельных вопросов во время судебного производства.
Документом предусматриваются следующие изменения:
Подчеркнем, что ходатайство о продлении срока содержания под стражей в режиме видеоконференции может быть рассмотрено следственным судьей (судом), исключительно если подозреваемый (обвиняемый) против этого не будет возражать.
Напомним, Рада одобрила законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за незаконный экспорт товаров противоэпидемического назначения в связи с пандемией коронавируса. Проект закона поддержали 274 нардепа.