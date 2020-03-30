ВР приняла за основу изменения в УПК о судебном контроле на время карантина

Верховная рада Украины приняла за основу законопроект №3276 "О внесении изменения в раздел XI "Переходные положения" Уголовного процессуального кодекса Украины об особенностях судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве и рассмотрения отдельных вопросов во время судебного производства на период карантина, установленного Кабинетом министров Украины с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID 19)", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 275 парламентариев.

Законопроектом предлагается временно, на период карантина, установленного Кабмином в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), установить особенности судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовных разбирательствах и рассмотрению отдельных вопросов во время судебного производства.

Документом предусматриваются следующие изменения:

в случае невозможности определить следственного судью в соответствующем суде (кроме Высшего антикоррупционного суда), местный суд вносит мотивированное представление о передаче ходатайства, которое должно рассматриваться следственным судьей, для рассмотрения в другой суд в пределах юрисдикции одного суда апелляционной инстанции или в суд в пределах юрисдикции различных апелляционных судов;

в случае невозможности судьей (коллегией судей) рассмотреть ходатайство об избрании или продлении меры пресечения в виде содержания под стражей (кроме ходатайства поданного на рассмотрение в ВАКС), оно может быть передано на рассмотрение другого судьи или рассмотрено председательствующим, или другим судьей из состава коллегии судей, если дело рассматривается коллегиально, или может быть передано для рассмотрения в другой суд (определенного судом апелляционной инстанции или главой Кассационного уголовного суда Верховного суда);

судебное заседание на досудебной и судебной стадии уголовного производства по решению суда может проходить в режиме видеоконференции (кроме рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей)

Подчеркнем, что ходатайство о продлении срока содержания под стражей в режиме видеоконференции может быть рассмотрено следственным судьей (судом), исключительно если подозреваемый (обвиняемый) против этого не будет возражать.

Напомним, Рада одобрила законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за незаконный экспорт товаров противоэпидемического назначения в связи с пандемией коронавируса. Проект закона поддержали 274 нардепа.