ВР схвалила за основу зміни до КПК щодо судового контролю на час карантину

За документ проголосували 275 парламентарів
Верховна рада України схвалила за основу законопроект №3276 "Про внесення зміни до розділу XI "Перехідні положення" Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час судового провадження на період карантину, встановленого Кабінетом міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID 19)", передає кореспондент РБК-Україна.
За документ проголосували 275 парламентарів.
Законопроектом пропонується тимчасово, на період карантину, встановленого Кабміном у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), встановити особливості судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальних провадженнях та розгляду окремих питань під час судового провадження.
Документом передбачаються такі зміни:
Підкреслимо, що клопотання про продовження строку тримання під вартою у режимі відеоконференції може бути розглянуто слідчим суддею (судом), виключно якщо підозрюваний (обвинувачений) проти цього не заперечуватиме.
Нагадаємо, Рада схвалила законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність за незаконний експорт товарів протиепідемічного призначення у зв'язку з пандемією коронавірусу. Проект закону підтримали 274 нардепи.