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ВР пропонують ввести щомісячну плату за користування ділянками нафтогазоносних надр

Новини » Фінанси     31.01.2020 - 12:10
ВР пропонують ввести щомісячну плату за користування ділянками нафтогазоносних надр
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кабмін пропонує Раді внести відповідні зміни до Податкового кодексу

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді впровадити щомісячну плату за користування площею ділянок нафтогазоносних надр. Про це свідчить законопроект №2807 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання ефективного користування ділянками нафтогазоносних надр", текст якого опублікували на сайті Верховної ради.

Так, документ був зареєстрований у парламенті у понеділок, 27 січня. Спочатку текст проекту закону був відсутній. Останній етап проходження законопроекту – опрацьовується у комітеті.

Зокрема, пропонується впровадити щомісячну плату за користування площею ділянок нафтогазоносних надр залежно від розміру площі та строку з моменту отримання відповідного спеціального дозволу, яка нараховуватиметься після спливу 3 років з дати його видачі та до моменту початку сплати рентної плати за видобування вуглеводнів.

Розрахунок розміру плати буде здійснюватися за спеціальною формулою, яка залежатиме від трьох факторів:

  • площі ділянки нафтогазоносних надр, наданої власнику спеціального дозволу;
  • розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року;
  • коригуючого коефіцієнту, який розраховуватиметься з моменту первинної видачі спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами або строку несплати рентної плати за користування надрами для видобутку нафти і газу.

Нагадаємо, Кабмін 27 січня зареєстрував у Верховній раді законопроект №2807 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання ефективного користування ділянками нафтогазоносних надр".

Як писало РБК-Україна, Кабмін також пропонує ВР прийняти законопроект №2821 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ефективного розвитку нафтогазоносної галузі". Наразі текст документу відсутній на сайті ВР, він був зареєстрований у парламенті 30 січня.

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