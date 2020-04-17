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Раде предлагают усилить ответственность за невыполнение законных требований нардепа

Новости » Политика     17.04.2020 - 11:25
Раде предлагают усилить ответственность за невыполнение законных требований нардепа
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Автор законопроекта - первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук

Верховной раде Украины предлагают одобрить законопроект №3354 "О внесении изменений в статью 188-19 Кодекса Украины об административных правонарушениях об усилении ответственности за невыполнение законных требований народного депутата Украины, Счетной палаты, члена Счетной палаты". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте ВР.

Соответствующий законопроект был зарегистрирован в четверг, 16 апреля. Его автор - первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук.

Сейчас текст документа отсутствует на сайте парламента. Последний этап прохождения проекта - передан на рассмотрение руководству.

Отметим, что действующее законодательство предусматривает, что несоблюдение установленных законом сроков предоставления ответа на обращение нардепа, предоставление ложной или неполной информации на такое обращение влекут за собой наложение штрафа на должностных лиц от 10 до 25 необлагаемых минимумов доходов граждан. А повторное в течение года совершение такого нарушения, за которое лицо уже подвергалось административному взысканию, влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц от 25 до 50 таких минимумов.

Кроме того, несоблюдение установленных законом сроков предоставления ответа на запрос депутата ВР, предоставление ложной или неполной информации на такой запрос влекут за собой наложение штрафа на должностных лиц от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан. Повторное на протяжении года совершение этого нарушения, за которое лицо уже было подвергнуто админвзысканию, грозит наложением штрафа на должностных лиц от 250 до 400 таких минимумов.

Напомним, в конце октября президент Владимир Зеленский подписал законопроект №1036-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о внесении депутатских запросов".

Как писало РБК-Украина, 17 октября Рада приняла во втором чтении законопроект №1036-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о внесении депутатских запросов", документ одобрили 248 депутатов Рады. Данный закон парламентарии приняли за основу 13 сентября.

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