ВР предлагают установить мораторий на взыскание долгов с ГП "Укрспирт"

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Ожидается, что введение моратория сделает предприятие привлекательным для зарубежных партнеров

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект №9222 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о предприятиях спиртовой отрасли (в части установления моратория на обращение взыскания на активы предприятия)", а именно на активы госпредприятия "Укрспирт". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте Рады.

Соответствующий проект закона был внесен в ВР 18 октября 2018 года.

Документом предлагается установление моратория на обращение взыскания на активы ГП спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт" как налогоплательщика по финансовым санкциям, которые применены до 31 декабря 2015 года на время до принятия решения о приватизации указанного предприятия.

"Данное решение создаст условия для прибыльности деятельности предприятия; увеличит поступления в государственный бюджет Украины; позволит эффективно использовать производственные мощности предприятия; сделает предприятие привлекательным для иностранных партнеров", - отмечают авторы в пояснительной записке.

Напомним, в августе государственное предприятие "Укрспирт" получило членство в авторитетной британской Ассоциации торговцев вином и спиртом (WSTA).

Как писало РБК-Украина ранее, преступная организация во главе с экс-директором "Укрспирта" Михаилом Лабутиным готовила террористические атаки на государственные учреждения, о чем сообщил в январе министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Добавим, в Румынии задержали экс-главу "Укрспирта" Михаила Лабутина. В начале декабря 2014 года руководитель "Укрспирта" Михаил Лабутин был объявлен в розыск, его подозревали в растрате 172,5 млн гривен средств госпредприятия и уклонении от уплаты налогов на сумму 28,2 млн гривен.