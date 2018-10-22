ВР пропонують встановити мораторій на стягнення боргів з ДП "Укрспирт"

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Очікується, що введення мораторію зробить підприємство привабливим для закордонних партнерів

У Верховній раді України зареєстровано законопроект №9222 "Про внесення змін до деяких законів України щодо підприємств спиртової галузі (в частині встановлення мораторію на звернення стягнення на активи підприємства)", а саме на активи держпідприємства "Укрспирт". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті Ради.

Відповідний проект закону було внесено у ВР 18 жовтня 2018 року.

Документом пропонується встановлення мораторію на звернення стягнення на активи ДП спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт" як платника податків за фінансовими санкціями, які застосовані до 31 грудня 2015 року на час до прийняття рішення про приватизацію вказаного підприємства.

"Дане рішення створить умови для прибутковості діяльності підприємства; збільшить надходження до державного бюджету України; дозволить ефективно використовувати виробничі потужності підприємства; зробить підприємство привабливим для закордонних партнерів", - зазначають автори у пояснювальній записці.

Нагадаємо, у серпні державне підприємство "Укрспирт" отримало членство в авторитетній британській Асоціації торговців вином і спиртом (WSTA).

Як писало РБК-Україна раніше, злочинна організація на чолі з екс-директором "Укрспирту" Михайлом Лабутіним готувала терористичні атаки на державні установи, про що повідомив у січні міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Додамо, у Румунії затримали екс-главу "Укрспирту" Михайла Лабутіна. На початку грудня 2014 року керівник "Укрспирту" Михайло Лабутін був оголошений у розшук, його підозрювали в розтраті 172,5 млн гривень коштів держпідприємства і ухиленні від сплати податків на суму 28,2 млн гривень.