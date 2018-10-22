ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

ВР пропонують встановити мораторій на стягнення боргів з ДП "Укрспирт"

Новини » Економіка    22.10.2018 - 20:02
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Очікується, що введення мораторію зробить підприємство привабливим для закордонних партнерів

У Верховній раді України зареєстровано законопроект №9222 "Про внесення змін до деяких законів України щодо підприємств спиртової галузі (в частині встановлення мораторію на звернення стягнення на активи підприємства)", а саме на активи держпідприємства "Укрспирт". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті Ради.

Відповідний проект закону було внесено у ВР 18 жовтня 2018 року.

Документом пропонується встановлення мораторію на звернення стягнення на активи ДП спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт" як платника податків за фінансовими санкціями, які застосовані до 31 грудня 2015 року на час до прийняття рішення про приватизацію вказаного підприємства.

"Дане рішення створить умови для прибутковості діяльності підприємства; збільшить надходження до державного бюджету України; дозволить ефективно використовувати виробничі потужності підприємства; зробить підприємство привабливим для закордонних партнерів", - зазначають автори у пояснювальній записці.

Нагадаємо, у серпні державне підприємство "Укрспирт" отримало членство в авторитетній британській Асоціації торговців вином і спиртом (WSTA).

Як писало РБК-Україна раніше, злочинна організація на чолі з екс-директором "Укрспирту" Михайлом Лабутіним готувала терористичні атаки на державні установи, про що повідомив у січні міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Додамо, у Румунії затримали екс-главу "Укрспирту" Михайла Лабутіна. На початку грудня 2014 року керівник "Укрспирту" Михайло Лабутін був оголошений у розшук, його підозрювали в розтраті 172,5 млн гривень коштів держпідприємства і ухиленні від сплати податків на суму 28,2 млн гривень.

Комітет ВР підтримує ратифікацію меморандуму про транш ЄС в 1 млрд євро Рада провалила закон про підвищення акцизу на алкоголь і сигарети з січня 2019 року
Новини України УкрспиртмораторийВерховна Рада Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся