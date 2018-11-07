ВР предлагают расширить перечень субъектов, имеющих доступ к госреестру соцстрахования

Фото: парламент (РБК-Украина, Виталий Носач)

Ожидается, что принятие закона разгрузит судебную систему

Верховной раде Украины предлагают предусмотреть право центров по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи оперативно получать достоверную информацию из Государственного реестра общеобязательного социального страхования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

Соответствующий законопроект №9254 "О внесении изменений в статью 17 закона "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" о предоставлении информации из Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования центрам по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи" Кабинет министров внес в Раду 1 ноября 2018 года.

Проектом, в частности, предлагается конкретизировать механизм использования информации из Государственного реестра, дополнив перечень субъектов, которым может предоставляться информация из указанного реестра, центрами по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.

Документом также поручается Пенсионному фонду совместно с центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную правовую политику, утвердить порядок и форму предоставления соответствующей информации.

"Принятие закона позволит обеспечить эффективную реализацию права человека на получение качественной бесплатной вторичной правовой помощи, стабильное функционирование системы предоставления бесплатной правовой помощи, будет способствовать развитию правового образования в обществе, разгрузке судебной системы", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, министр юстиции Украины Павел Петренко в сентябре сообщил, что в течение года около 1 миллиона украинцев получили консультацию юристов из центра бесплатной юридической помощи.

Как писало РБК-Украина ранее, в июне глава Минюста заявлял, что за пять лет более двух миллионов украинцев получили бесплатную правовую помощь. По его словам, сегодня в Украине работают более 550 центров бесплатной правовой помощи.