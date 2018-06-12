За 5 лет более 2 млн украинцев получили бесплатную правовую помощь, - Петренко

В Украине работают более 550 центров бесплатной правовой помощи

За пять лет более двух миллионов украинцев получили бесплатную правовую помощь. Об этом сообщил министр юстиции Украины Петр Петренко, передает корреспондент РБК-Украина.

"За последние пять лет более двух миллионов украинцев воспользовались услугами системы бесплатной правовой помощи", - заявил Петренко.

По его словам, сегодня в Украине работают более 550 центров бесплатной правовой помощи.

"Еще в 2013 году это была только идея мечтателей, которые планировали внедрить в Украине возможность защиты от незаконного преследования украинских граждан. Сегодня мы имеем более 550 центров бесплатной помощи, где работают несколько тысяч украинских юристов и свыше 4 тыс адвокатов. Украинцы ежедневно получают консультации, адвокатскую помощь и защиту в судебных делах", - добавил он.

Напомним, 8 июня Петренко рассказал об изменениях ко второму чтению в проект об ответственности за неуплату алиментов.