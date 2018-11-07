ВР пропонують розширити перелік суб’єктів, що мають доступ до держреєстру соцстрахування

Фото: парламент (РБК-Україна, Віталій Носач)

Очікується, що прийняття закону розвантажить судову систему

Верховній раді України пропонують передбачити право центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги оперативно отримувати достовірну інформацію з Державного реєстру загальнообов'язкового соціального страхування. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт парламенту.

Відповідний законопроект №9254 "Про внесення змін до статті 17 закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо надання інформації з Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування центрам з надання безоплатної вторинної правової допомоги" Кабінет міністрів вніс у Раду 1 листопада 2018 року.

Проектом, зокрема, пропонується конкретизувати механізм використання інформації з Державного реєстру, доповнивши перелік суб’єктів, яким може надаватися інформація із зазначеного реєстру, центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Документом також доручається Пенсійному фонду спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, затвердити порядок та форму надання відповідної інформації.

"Прийняття закону дозволить забезпечити ефективну реалізацію права особи на отримання якісної безоплатної вторинної правової допомоги, стабільне функціонування системи надання безоплатної правової допомоги, сприятиме розвитку правової освіти в суспільстві, розвантаженню судової системи", - сказано у пояснювальній записці до законопроекту.

Нагадаємо, міністр юстиції України Павло Петренко у вересні поінформував, що протягом року близько 1 мільйона українців отримали консультацію юристів з центру безоплатної правової допомоги.

Як писало РБК-Україна раніше, у червні голова Мінюсту заявляв, що за п'ять років понад два мільйони українців отримали безкоштовну правову допомогу. За його словами, сьогодні в Україні працюють понад 550 центрів безоплатної правової допомоги.