ВР предлагают ограничить движение грузовиков во избежание загрязнения воздуха

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Речь идет о городах с численностью населения от 250 тысяч человек

В Верховной раде Украины появился текст проект закона №2296 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о предотвращении неблагоприятного воздействия загрязнения воздушной среды на здоровье населения". Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Так, проект был зарегистрирован 21 октября. Последний этап прохождения документа - прорабатывается в комитете.

"Целью законопроекта является снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, уровней шума в городах Украины, предупреждение заболеваемости населения, снижение уровня его смертности и повышение продолжительности жизни путем введения временного ограничения движения тяжеловесных транспортных средств", - говорится в пояснительной записке.

В частности, предлагается ввести временное ограничение движения тяжеловесных транспортных средств по территории густонаселенных городов (с численностью населения более 250 тыс. человек).

Соответствующую норму о запрете въезда и перевозки грузов транспортными средствами с фактической массой более 8 т территорией городов с численностью населения 250 и более тысяч человек с 6 до 11 и с 17 до 21 часов предусматривается внести в закон "Об автомобильном транспорте".

Напомним, вчера в Раде был зарегистрирован проект закона №2296 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о предотвращении неблагоприятного воздействия загрязнения воздушной среды на здоровье населения". Авторы документа - преимущественно нардепы от фракции "Слуга народа".

Как писало РБК-Украина, начальник Управления по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук заявил, что загрязнение воздуха в столице на 90% вызвано продуктами горения автомобильного транспорта.

Добавим также, глава Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин заявил, что существенное загрязнение воздуха на территории Украины, которое могло бы вызвать густые туманы в последние дни, не зафиксировано.