ВР пропонують обмежити рух вантажівок для уникнення забруднення повітря

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Йдеться про міста з чисельністю населення від 250 тисяч осіб

У Верховній раді України з'явився текст проект закону №2296 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання несприятливого впливу забруднення повітряного середовища на здоров'я населення". Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Так, проект був зареєстрований 21 жовтня. Останній етап проходження документа - опрацьовується у комітеті.

"Метою законопроекту є зниження рівня забруднення атмосферного повітря, рівнів шуму в містах України, попередження захворюваності населення, зниження рівнів його смертності та підвищення тривалості життя шляхом запровадження часового обмеження руху великовагових транспортних засобів", - сказано у пояснювальній записці.

Зокрема, пропонується запровадити часове обмеження руху великовагових транспортних засобів територією густонаселених міст (з чисельністю населення понад 250 тис. осіб).

Відповідну норму щодо заборони в’їзду та перевезення вантажів транспортними засобами з фактичною масою понад 8 т територією міст з чисельністю населення 250 і більше тисяч осіб з 6 до 11 години та з 17 до 21 години передбачається внести до закону "Про автомобільний транспорт".

Нагадаємо, вчора у Раді було зареєстровано проект закону №2296 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання несприятливого впливу забруднення повітряного середовища на здоров'я населення". Автори документа - переважно нардепи від фракції "Слуга народу".

Як писало РБК-Україна, начальник Управління з питань цивільного захисту Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук заявив, що забруднення повітря у столиці на 90% викликане продуктами горіння автомобільного транспорту.

Додамо також, глава Держслужби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін заявив, що суттєвого забруднення повітря на території України, яке могло б спричинити виникнення густих туманів в останні дні, не зафіксовано.