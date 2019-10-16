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ВР предлагают назначить постоянного представителя Рады в КСУ

Новости » Политика    16.10.2019 - 12:57
ВР предлагают назначить постоянного представителя Рады в КСУ
Фото: Ольга Совгиря (facebook.com radaprogram)

В Раде зарегистрирован соответствующий проект постановления

В Верховной раде Украины зарегистрирован проект постановления №2266 "О назначении Совгири А.В. на должность постоянного представителя Верховной рады Украины в Конституционном суде Украины". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

Подчеркнем, в ходе утреннего пленарного заседания ВР спикер Дмитрий Разумков поручил профильному комитету рассмотреть соответствующий проект.

"Назначить Совгирю Ольгу Владимировну на должность постоянного представителя Верховной рады Украины в Конституционном суде Украины", - говорится в тексте документа.

Напомним, в начале сентября заместитель председателя фракции Александр Корниенко заявлял, что фракция "Слуга народа" пока не определилась с кандидатурой представителя Верховной рады в Конституционном суде Украины. "Пока мы определяемся. По фамилиям не могу сказать", - заявлял замглавы фракции "Слуга народа".

Как писало РБК-Украина ранее, представитель президента в КСУ Федор Вениславский озвучил сроки рассмотрения в Конституционном суде Украины семи законопроектов авторства президента Владимира Зеленского.

"Мы их начнем рассматривать исключительно после получения заключения КСУ. По времени можно спрогнозировать. За подписью председателя ВР эти законопроекты идут на рассмотрение Конституционного суда Украины. Далее у КСУ есть два месяца для того, чтобы их рассмотреть", - информировал Вениславский.

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