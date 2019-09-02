"Слуга народа" пока не определилась с представителем Рады в КСУ

Фото: Александр Корниенко (facebook.com oskorniyenko)

Во фракции отказались озвучивать фамилии потенциальных кандидатов

Фракция "Слуга народа" пока не определилась с кандидатурой представителя Верховной рады в Конституционном суде Украины. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сейчас фракция продолжает определяться с кандидатурой. Корниенко отказался озвучить какие-либо фамилии.

"Пока мы определяемся. По фамилиям не могу сказать", - заявил замглавы фракции "Слуга народа".

Напомним, завтра, 3 сентября, Верховная рада Украины планирует направить в Конституционный суд семь законопроектов.

В частности, речь идет о законопроекте авторства президента Владимира Зеленского №1013 "О внесении изменений в Конституцию Украины (об отмене адвокатской монополии)", по которому сегодня было решение комитета ВР по вопросам правовой политики.

Кроме того, правовой комитет рекомендовал отправить на рассмотрение КСУ и законопроект №1014, которым предлагается закрепить за президентом Владимиром Зеленским полномочия по назначению руководителей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Госбюро расследований (ГБР).