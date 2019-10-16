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ВР пропонують призначити постійного представника Ради у КСУ

Новини » Політика    16.10.2019 - 12:57
ВР пропонують призначити постійного представника Ради у КСУ
Фото: Ольга Совгиря (facebook.com radaprogram)

У Раді зареєстрований відповідний проект постанови

У Верховній раді України зареєстровано проект постанови №2266 "Про призначення Совгирі О.В. на посаду постійного представника Верховної ради України у Конституційному суді України". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.

Підкреслимо, у ході ранкового пленарного засідання ВР спікер Дмитро Разумков доручив профільному комітету розглянути відповідний проект.

"Призначити Совгирю Ольгу Володимирівну на посаду постійного представника Верховної ради України у Конституційному суді України", - сказано у тексті документу.

Нагадаємо, на початку вересня заступник голови фракції Олександр Корнієнко заявляв, що фракція "Слуга народу" поки не визначилася з кандидатурою представника Верховної ради в Конституційному суді України. "Поки ми визначаємося. По прізвищах не можу сказати", - заявляв заступник голови фракції "Слуга народу".

Як писало РБК-Україна раніше, представник президента в КСУ Федір Веніславський озвучив терміни розгляду в Конституційному суді України семи законопроектів авторства президента Володимира Зеленського.

"Ми їх почнемо розглядати виключно після отримання висновку КСУ. За часом можна спрогнозувати. За підписом голови ВР ці законопроекти йдуть на розгляд Конституційного суду України. Далі у КСУ є два місяці для того, щоб їх розглянути", - інформував Веніславський.

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