В ВР появился текст проекта о прекращении публикации законов в "Урядовом курьере"

В Верховной раде появился текст проекта закона правительства №2307 о прекращении публикации законов в "Урядовом курьере". Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.

В частности, предлагается предусмотреть, что опубликование актов правительства, нормативно-правовых актов министерств (приказов) и решений НКРЭКУ вместо печати в газете "Урядовый курьер" будет осуществляться на Едином веб-портале органов исполнительной власти Украины в порядке, определенном Кабинетом министров. После опубликования на этом портале нормативно-правовые акты вступают в силу.

Также предусмотрено исключение из законов Украины требований о необходимости одновременной печати в газете "Урядовый курьер" и других официальных печатных изданиях, официальной информации (искусственное дублирование) и оставлены требования по печати информации в газете "Голос Украины" или "Официальном вестнике Украины".

Напомним, Кабинет министров Украины в четверг, 24 октября, зарегистрировал в Верховной раде законопроект №2307 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об опубликовании нормативно-правовых актов Кабинета министров Украины и размещении отдельной информации в электронном виде".

Как писало РБК-Украина ранее, Кабмин инициирует отмену обязательной публикации законов и других нормативных актов в "Урядовом курьере". Документы правительства, включая проект государственного бюджета Украины, предлагается публиковать на Едином веб-портале органов исполнительной власти.

В правительстве разъяснили инициативу о прекращении публикации законов в "Урядовом курьере" и заверили, что принятие соответствующего проекта не означает возможность подменять тексты законов.