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В Раде появился текст закона Кабмина об изменениях по поводу публикации госбюджета

Новости » Политика    28.10.2019 - 16:32
В Раде появился текст закона Кабмина об изменениях по поводу публикации госбюджета
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Предлагается прекратить публикацию законопроекта о госбюджете в "Урядовом курьере"

В Верховной раде появился текст проекта закона правительства №2308 о внесении изменений в статью 28 Бюджетного кодекса Украины. Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.

В частности, предлагается изменить место обязательной публикации законопроекта о госбюджете и ежегодной информации о выполнении бюджета в газете "Урядовый курьер" на Единый веб-портал органов исполнительной власти Украины.

При этом остается обязательность печати ежегодной информации о выполнении госбюджета Украины и местных бюджетов в газете "Голос Украины" и в газетах, определенных соответствующими местными советами.

"Такие изменения в Бюджетный кодекс Украины являются частью комплексных изменений законодательства, направленных на переход к официальной публикации решений правительства на Едином веб-портале органов исполнительной власти Украины", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Напомним, Кабинет министров Украины в четверг, 24 октября, зарегистрировал в Верховной раде законопроект №2308 "О внесении изменений в статью 28 Бюджетного кодекса Украины". Статья 28 кодекса определяет доступность информации о бюджете.

Как писало РБК-Украина ранее, Кабмин инициирует отмену обязательной публикации законов и других нормативных актов в "Урядовом курьере". Документы правительства, включая проект государственного бюджета Украины, предлагается публиковать на Едином веб-портале органов исполнительной власти. Анонсировалось, что законопроект будет вскоре передан в Верховную раду.

В правительстве разъяснили инициативу о прекращении публикации законов в "Урядовом курьере". В частности, министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заверил, что принятие соответствующего проекта не означает возможность подменять тексты законов.

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