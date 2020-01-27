В ВР появился текст изменений в закон об АРМА по командированию в ведомство

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сначала текст законопроекта отсутствовал на сайте ВР

В Верховной раде появился текст правительственного законопроекта №2793 "О внесении изменений в закон "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений" и закон Украины "О государственной службе" о командировании в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВР.

Документ был зарегистрирован в парламенте 22 января, однако сначала его текст отсутствовал. Последний этап прохождения проекта - прорабатывается в комитете.

Проектом, в частности, предлагается предусмотреть возможность командирования в АРМА работников других государственных органов, предприятий, учреждений, организаций (с их письменного согласия и по согласованию с их руководителями) продолжительностью до одного года с оставлением их на службе. Кроме того, документом определяется, что за командированными в АРМА работниками сохраняются их должность и заработная плата.

Кроме того, предлагается предусмотреть, что порядок командировки в АРМА работников других государственных органов, предприятий, учреждений, организаций будет определяться Кабинетом министров, как высшим органом в системе органов исполнительной власти.

Напомним, в конце декабря Кабинет министров уволил Антона Янчука с должности главы Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Как писало РБК-Украина, правительство также внесло в Верховную раду законопроект №2794 "О внесении изменений в закон Украины "О Кабинете министров Украины" по поводу Специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации". Его текст появился на сайте Рады, а сам проект закона прорабатывается в комитете.