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Раде предлагают изменить закон об АРМА по командированию в ведомство

Новости » Политика     24.01.2020 - 11:59
Раде предлагают изменить закон об АРМА по командированию в ведомство
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Текст проекта закона на данный момент отсутствует на сайте ВР

Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде принять законопроект №2793 "О внесении изменений в закон "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений" и закона Украины "О государственной службе" по поводу командирования в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВР.

Документ был зарегистрирован в парламенте 22 января. Последний этап прохождения проекта - передан на рассмотрение руководству.

Сейчас текст закона отсутствует на сайте Рады.

Напомним, в конце декабря Кабинет министров уволил Антона Янчука с должности главы Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров Украины также внес в Верховную раду законопроект №2794 "О внесении изменений в закон Украины "О Кабинете министров Украины" по поводу Специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации".

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