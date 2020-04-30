ВР поддержала присоединение к Межамериканской конвенции об уголовных наказаниях

Верховная рада одобрила за основу и в целом законопроект авторства президента Владимира Зеленского №0033 "О присоединении Украины к Межамериканской конвенции о выполнении уголовных наказаний за рубежом", передает корреспондент РБК-Украина.

За него проголосовали 304 парламентария.

Собственно конвенция состоит из 19 статей. Она устанавливает обязательства государств-участников предоставлять информацию о любом осужденном лице, на которое может распространяться действие документа.

В ней предусмотрен порядок передачи осужденного из одного государства в другое, возможность отказа в передаче, права переданных осужденных и порядок отбывания ими наказания, а также юрисдикцию государства вынесения приговора по его пересмотру.

Также определена возможность применения конвенции в особых случаях, в частности, к несовершеннолетним и невменяемым лицам.

Урегулирован вопрос об осуществлении транзитной перевозки осужденных.

Согласно документу, государства-участники назначают центральный орган для выполнения функций, предусмотренных конвенцией. В Украине таким органом предлагается определить Министерство юстиции Украины.

Указано также, что конвенция остается открытой для присоединения любым другим государством.

Напомним, в конце января глава государства внес в Раду соответствующий проект закона.

Как писало РБК-Украина, ВР приняла законопроект авторства Зеленского №0036 "О присоединении Украины ко Второму протоколу к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954".

Так, сегодня прошло еще одно внеочередное заседание парламента.