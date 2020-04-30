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Рада одобрила присоединение Украины ко второму протоколу к Гаагской конвенции

Новости » Политика     30.04.2020 - 15:28
Рада одобрила присоединение Украины ко второму протоколу к Гаагской конвенции
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Протокол предусматривает защиту культурных ценностей на оккупированной территории

Верховная рада одобрила законопроект авторства президента Владимира Зеленского №0036 "О присоединении Украины ко Второму протоколу к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года", передает корреспондент РБК-Украина.

За него проголосовал 321 парламентарий.

Указано, что протокол детализирует положения Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года для применения ее в период вооруженного конфликта и регламентирует процедуру по усовершенствованию защиты культурных ценностей, как в мирное время, так и в случае вооруженного конфликта, в том числе защиту культурных ценностей на оккупированной территории (часть вторая статьи 18 Конвенции) и создание системы усиленной защиты специально выделенных категорий культурных ценностей.

Кроме того, протокол устанавливает дополнительные ограничения в применении принципа "военной необходимости", вводит институт "усиленной защиты". Протоколом развит и регламентирован вопрос уголовного преследования за преступления против культурных ценностей, что значительно расширяет и усиливает ответственность за преступления в сфере охраны культурного наследия в случае вооруженного конфликта.

Также протокол предусматривает защиту культурных ценностей на оккупированной территории. В частности, согласно статье 9 протокола запрещен: любой незаконный экспорт, другое изъятие или передача права собственности на культурную ценность; любые археологические раскопки, если только это не нужно исключительно для охраны, учета или сохранения культурной ценности; любые модификации или изменение вида использования культурной ценности, которые имеют целью скрыть или уничтожить свидетельства культурного, исторического или научного характера.

"Ратификация указанного протокола позволит Украине обращаться к ЮНЕСКО с просьбами об оказании технической помощи в организации надлежащей защиты собственных культурных ценностей, подготовительных, профилактических, организационных мероприятий на случай чрезвычайных ситуаций, а также получить дополнительные инструменты в организации осуществления мониторинга и охраны культурных ценностей на временно оккупированных территориях", - указано в пояснительной записке.

Напомним, данный законопроект Зеленский внес в Раду в начале февраля.

Как писало РБК-Украина, в четверг прошло внеочередное заседание парламента. В зале зарегистрировались 342 нардепа.

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