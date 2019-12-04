ВР планирует внести изменения в Налоговый кодекс для продолжения финреструктуризации

Парламент поддержал за основу в первом чтении законопроект №2358 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с совершенствованием процедуры проведения финансовой реструктуризации и по совершенствованию налогообложения операций финансового лизинга". За документ проголосовали 320 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Проектом предусматривается создание эффективного и действенного механизма для проведения финансовой реструктуризации предприятий Украины и исправления законодательного пробела при налогообложении налогом на добавленную стоимость операций финансового лизинга.

Законопроектом предлагается продлить на три года освобождение от налогообложения НДС по поставкам (продаже, отчуждению другим способом) имущества, которое было получено от должников, а также распространить такое освобождение на имущественных поручителей (залогодателя, ипотекодателя), которые могут передать в собственность свое имущество в погашение долга заемщика.

Кроме того, в связи с введением в действие Кодекса по процедурам банкротства планируется внести технико-юридические изменения для распространения указанных норм на процедуры, которые будут начаты до вступления в силу указанного кодекса, а именно начатые в соответствии со статьей 6 закона "О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом", а также распространить на процедуры, которые будут начаты уже в соответствии с кодексом.

Документом предусматривается также урегулировать вопрос, связанный с особенностями налогообложения операций по возврату объекта финансового лизинга.

Напомним, закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о совершенствовании процедуры проведения финансовой реструктуризации" 25 сентября вступил в силу.

Как писало РБК-Украина ранее, 23 сентября президент Владимир Зеленский одобрил закон о продлении финансовой реструктуризации.

Так, 19 сентября Рада приняла во втором чтении законопроект №1070 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о совершенствовании процедуры проведения финансовой реструктуризации", его поддержали 300 парламентариев. В первом чтении нардепы поддержали закон 11 сентября.