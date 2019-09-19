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Рада продлила возможность применения финансовой реструктуризации

Новости » Финансы    19.09.2019 - 11:01
Рада продлила возможность применения финансовой реструктуризации
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Закон продлевает возможность применения механизма финреструктуризации на последующие годы

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №1070 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о совершенствовании процедуры проведения финансовой реструктуризации", передает корреспондент РБК-Украина.

Законопроект поддержали 300 парламентариев.

"Учитывая высокую долю неработающих кредитов в кредитном портфеле банковской системы Украины (по состоянию на 01.07.2019 достигла уровня 50,8% от общего объема кредитов (один из самых высоких показателей в мире), а также высокий объем портфеля неработающих кредитов (около 414,9 млрд грн) в банках государственного сектора (составляют 71,4% всех неработающих кредитов банковской системы Украины, более 90% неработающих кредитов банков государственного сектора приходится на корпоративный сегмент) существует необходимость совершенствования норм закона "О финансовой реструктуризации" с целью расширения практики его применения", - указано в пояснительной записке.

Предусматривается внести изменения в закон "О финансовой реструктуризации", которые призваны сделать возможным совместное проведение процедуры финреструктуризации для нескольких должников, которые являются связанными лицами, но имеют различных (несовместных) кредиторов. Проект продлевает возможность применения механизма финансовой реструктуризации на последующие годы.

Напомним, летом 2016 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал проект закона №3555 "О финансовой реструктуризации", который предусматривает полную реструктуризацию задолженности при обоюдном согласии сторон, а также исключает принудительное привлечение должников к процессу реструктуризации. Принятие этого закона было необходимо для выполнения Украиной своих обязательств перед МВФ.

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