ВР планує внести зміни до Податкового кодексу для продовження фінреструктуризації

Парламент підтримав за основу у першому читанні законопроект №2358 "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку із вдосконаленням процедури проведення фінансової реструктуризації та щодо вдосконалення оподаткування операцій фінансового лізингу". За документ проголосували 320 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Проектом передбачається створення ефективного та дієвого механізму для проведення фінансової реструктуризації підприємств України та виправлення законодавчої прогалини при оподаткування податком на додану вартість операцій фінансового лізингу.

Законопроектом пропонується подовжити на три роки звільнення від оподаткування ПДВ з постачання (продажу, відчуження іншим способом) майна, що було отримано від боржників, а також розповсюдити таке звільнення на майнових поручителів (заставодавця, іпотекодавця), які можуть передати у власність своє майно в погашення боргу позичальника.

Крім того, у зв’язку із введенням в дію Кодексу з процедур банкрутства планується внести техніко-юридичні зміни для поширення зазначених норм на процедури, які будуть розпочаті до введення в дію зазначеного кодексу, а саме розпочатих відповідно до статті 6 закону "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також поширити на процедури, які будуть розпочаті вже відповідно до кодексу.

Документом передбачається також регулювати питання, пов’язане із особливостями оподаткування операцій повернення об’єкта фінансового лізингу.

Нагадаємо, закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедури проведення фінансової реструктуризації" 25 вересня набув чинності.

Як писало РБК-Україна раніше, 23 вересня президент Володимир Зеленський схвалив закон про продовження фінансової реструктуризації.

Так, 19 вересня Рада прийняла в другому читанні законопроект №1070 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедури проведення фінансової реструктуризації", його підтримали 300 парламентаріїв. У першому читанні нардепи підтримали закон 11 вересня.